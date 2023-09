Pixel Buds Pro w kolorach Google Pixel 8

Google Pixel Buds Pro to słuchawki bezprzewodowe, które otrzymają nowe kolory. Będą to odcienie, w których zadebiutuje smartfon Google Pixel 8. Mowa o wariantach porcelanowym oraz niebieskim. Słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds Pro w nowych kolorach zadebiutuj w trakcie październikowej konferencji firmy.

Pixel Buds Pro to słuchawki bezprzewodowe, które już znajdują się w ofercie firmy. Teraz dowiadujemy się, że do sprzedaży trafią dwa nowe kolory gadżetu. Ma to zbiec się z premierą nowych smartfonów producenta z serii Google Pixel 8.

Obecnie słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Są to Charcoal, Lemongrass, Fog oraz Coral. Wkrótce pojawią się dwa nowe i wiemy, że są to barwy odpowiadające nowym kolorom obudowy smartfonów Google Pixel 8.

Nowe kolory Pixel Buds Pro jak dla smartfonów Google Pixel 8

Google Pixel 8 otrzyma trzy kolory obudowy. Te dwa nowe to porcelanowy oraz niebieski w odcieniu nieba. Dokładnie te same dwa warianty kolorystyczne zostaną wprowadzone w przypadku słuchawek bezprzewodowych Pixel Buds Pro. Ma to nastąpić 4 października, czyli w dniu specjalnej konferencji, gdzie firma ogłosi nowe produkty. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wydarzenie mające odbyć się na początku przyszłego miesiąca.

