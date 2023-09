Apple Watch series 9 i Ultra 2 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Apple Watch series 9 i Apple Watch Ultra 2 to nowe smartwatche, które zobaczymy wraz z iPhone’ami 15. Co wiemy na kilka dni przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Cena czy częściowa specyfikacja techniczna nie skrywają przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Apple Watch series 9 z elementami z druku 3D

Smartwatche z linii Apple Watch series 9 mają być pierwszymi, w których producent wykorzysta elementy konstrukcyjne oparte na druku 3D. To nowatorskie rozwiązanie, które ma uprościć proces oraz przy okazji obniżyć koszty produkcji. Technika zostanie wykorzystana na razie tylko w przypadku obudów modeli ze stali nierdzewnej. W pozostałych zegarkach z watchOS na razie nie znajdzie zastosowania, ale w przyszłości zapewne ulegnie to zmianie.

Design bez większych zmian

Apple Watch series 9 oraz Ultra 2. generacji nie wprowadzą większych zmian w designie. Ma on być zbliżony do tego, co znamy z zeszłorocznych zegarków. Większe modyfikacje w wyglądzie planowane są na przyszły rok dla jubileuszowego modelu X. To oznacza, że nadal powinniśmy spodziewać się dotychczasowego wzornictwa z prostokątnymi ekranikami czy dotychczasowych rozmiarów kopert. System mocowania pasków również się nie zmieni.

Nowy chip S9

Apple w tegorocznych zegarkach planuje w końcu zaimplementować zupełnie nowy chip o nazwie S9. Poprzednie dwie generacji SiP oparte były na poprzedniej iteracji i tak naprawdę różniły się tylko nazwami. Tym razem mamy spodziewać się znaczącego wzrostu wydajności oraz poprawy z zakresu efektowności energetycznej. Procesor ma bazować na układzie A15 Bionic, który znamy z iPhone’ów z 2021 oraz 2022 r.

Apple Watch Ultra 2 z wysoką ceną

Smartwatch Apple Watch Ultra 2 nie będzie tani. Przeciwnie, bo cena tego zegarka ma być naprawdę wysoka. Mimo wszystko powinna to być kwota zachowana na dotychczasowym poziomie, a więc spodziewajmy się, że w Polsce trzeba będzie zapłacić 4799 złotych. W przypadku modeli series 9 oczekujmy cen od 2399 złotych (aluminium) lub od 4199 złotych (stal nierdzewna).

Nowe smartwatche z watchOS 10 12 września

Najbliższa konferencja Apple została zaplanowana na 12 września. Tego dnia odbędzie się specjalne wydarzenie w Steve Jobs Theater, które będzie transmitowane na żywo. Oczywiście nowe smartwatche z watchOS 10 to nie wszystko, co zobaczymy za kilka dni. W drodze jest więcej produktów. Pewniakami są smartfony iPhone 15 oraz słuchawki AirPods z USB C. Poznamy także terminy wydania nowych aktualizacji oprogramowania, w tym iOS 17.

źródło: opracowanie własne