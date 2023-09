Apple Watch series 9 blisko. Smartwatche mają części z druku 3D

Apple Watch series 9 to nowe smartwatche, które zobaczymy za kilkanaście dni. Producent sięgnął po druk 3D. Są to pierwsze zegarki z watchOS 10, które korzystają z takiego rozwiązania. Wykorzystano je w modelach Apple Watch series 9 z obudową ze stali nierdzewnej. Na czym polega wspomniana technika?

Apple Watch series 9 to smartwatche, których premiera odbędzie się wraz ze smartfonami z serii iPhone 15. Nastąpi to 12 września. Tego dnia gigant z Cupertino zaplanował specjalną konferencję dla mediów, gdzie planuje zaprezentować nowe produkty. Teraz dowiadujemy się, że w produkcji części nowych zegarków wykorzystano druk 3D.

Druk 3D ma coraz więcej zastosowań

Nowe informacje o wykorzystaniu tego rozwiązania w zegarkach Apple Watch series 9 dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. To zresztą nie pierwszy raz, gdy druk 3D pojawia się w kontekście firmy Tima Cooka. Pierwszy raz usłyszeliśmy o tym w lipcu, gdy wspomniał o tym analityk Ming Chi Kuo. Wymienił on wtedy pierwszych partnerów, którzy mieliby zostać zaangażowani w taki proces.

Druk 3D ma coraz więcej zastosowań. Upraszcza produkcję, przyspiesza montaż i ma pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości wykorzystywanych materiałów. Apple zdecydowało się na skorzystanie z tej techniki w powiązaniu z wybranymi modelami zegarków Watch series 9. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że skorzystają z niej smartwatche Ultra 2. gen. W tym przypadku przejście na taki proces ma jednak odbyć się dopiero w 2024 r.

Tylko wybrane smartwatche Apple Watch series 9

Gurman twierdzi, że druk 3D zostanie wykorzystany tylko w przypadku części zegarków Apple Watch series 9. Mowa o smartwatchach ze stali nierdzewnej, gdzie technika będzie używana do produkcji obudów. Jak to ma się odbywać? To wyjaśnia serwis źródłowy.

Wydruk wykonywany jest ze sproszkowanej substancji, która następnie poddawana jest procesowi zwanemu spiekaniem. Wykorzystuje ciepło i ciśnienie do wciśnięcia materiału w coś, co w dotyku przypomina tradycyjną stal. Dokładny projekt i wycięcia są następnie frezowane, jak w poprzednim procesie. Technika ta pozwala uniknąć konieczności wycinania dużych płyt metalowych w celu nadania kształtu produktowi.

Nowy chip S9

Apple Watch series 9 otrzyma także inną nowość, która jest godna uwagi. Mowa o zupełnie nowym procesorze S9, który to nie będzie miał jedynie zmienionej nazwy, jak to było w przypadku ostatnich układów firmy dla smartwatchy. Tym razem mamy spodziewać się naprawdę dużego wzrostu wydajności oraz innych udoskonaleń. Układ ma bazować na chipie A15 Bionic z iPhone’ów z zeszłego oraz 2021 r.

Procesor S9 trafi także do smartwatchy Apple Watch Ultra 2. gen., które również zobaczymy we wrześniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wydarzenie oraz dostępność nowych produktów.

źródło