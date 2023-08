Oppo Watch 4 Pro w ofercie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Oppo Watch 4 Pro to nowy smartwatch marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena zegarka jest atrakcyjna, a możliwości spore. Specyfikacja techniczna modelu Oppo Watch 4 Pro obejmuje 1,91-calowy ekran AMOLED i układ Snapdragon W5 Gen 1. Smartwatch ma też bardzo dużą baterię o pojemności 570 mAh.

Oppo Watch 4 Pro to smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze smartfonem Find N3 Flip. Najpierw zegarek był obiektem różnych przecieków. Część z nich nie pokryła się jednak z rzeczywistością. Co nie zmienia faktu, że finalnie sprzęt okazał się być wart uwagi. Zobaczmy sobie, jak prezentują się cena oraz specyfikacja techniczna.

Duży ekran AMOLED LTPO

Smartwatch Oppo Watch 4 Pro ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,91 cala, który został wykonany w technologii LTPO. Pozwala on na odświeżanie obrazu w 60 Hz. Rozdzielczość to 378 × 496 pikseli, co przy tej wielkości daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Całość pokryto szkłem 3D.

Procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Sercem smartwatcha Oppo Watch 4 Pro jest procesor Snapdragon W5 Gen 1, który Qualcomm opracował z myślą o urządzeniach naręcznych. To energooszczędny układ o naprawdę wielu możliwościach. Współpracuje on z chipem Hengxuan 2700. Rozmiar pamięci RAM to 2 GB, a na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Cena Oppo Watch 4 Pro niemała

Cena Oppo Watch 4 Pro nie jest niska. W podstawowej wersji (z paskiem wykonanym z tworzywa sztucznego) jest to kwota na poziomie 2299 juanów (ok. 1305 zł). Model ze skórzanym paskiem kosztuje 2499 juanów (ok. 1420 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, gdzie można zaoszczędzić 100 juanów. Rynkowy debiut zaplanowano na 8 września.

Duża bateria i wodoszczelna obudowa

Oppo Watch 4 Pro ma duży akumulator jak na smartwatcha. Pod obudową zegarka jest bateria o pojemności 570 mAh. Ma ona zapewnić do 5 dni pracy, a w trybie oszczędnym nawet dwa tygodnie. Pełne naładowanie trwa 65 minut, a po 10 minutach urządzenie ma zapewnić 24 h pracy. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m.

EKG i wiele innych funkcji

Smartwatch Oppo Watch 4 Pro ma ciekawe funkcje, które obejmują badanie snu, monitorowanie pulsu i stresu, SpO2 czy możliwość wykonania prostego badania EKG. Jest też sprawdzanie temperatury na nadgarstku czy ostrzeżenia o zmianach w poziomie cukru. Ponadto sporo do zaoferowania ma samo oprogramowanie, w tym ponad 200 praktycznych widżetów. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Oppo Watch 4 Pro – specyfikacja techniczna

1,91-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 378 × 496 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.3

Wi-Fi b/g/n

pulsometr + SpO2

NFC

GPS

bateria o pojemności 570 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

52,3 g

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło