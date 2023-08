boAt Wave Sigma to niedrogi smartwatch o dużych możliwościach

boAt Wave Sigma to niedrogi smartwatch, który pojawił się w ofercie indyjskiego Amazonu. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna nie najgorsza. To samo dotyczy funkcjonalności, która jest całkiem niemała.

2,01-calowy ekran HD

Smartwatch boAt Wave Sigma ma 2,01-calowy ekranik LCD o rozdzielczości HD (240 × 296 pikseli). Jasność maksymalna wynosi 550 nitów. Producent opracował do wyboru ponad 100 różnych tarcz. Całość pokryto szkłem 2.5D. Firma przygotowała także funkcję wybudzania opartą na geście.

Ponad 700 aktywności

Producent boAt Wave Sigma chwali się, że jego nowy smartwatch jest w stanie monitorować ponad 700 różnych aktywności fizycznych. Tutaj jednak raczej chodzi o dostępność wszystkich kombinacji, a nie tak dużą liczbę poszczególnych trybów sportowych. Zegarek jest też w stanie śledzić sen i mierzyć puls oraz ma funkcję SpO2, a więc jest w stanie zmierzyć poziom natlenienia krwi.

Cena boAt Wave Sigma bardzo atrakcyjna

Zegarek boAt Wave Sigma jest niedrogi. Cena smartwatcha w Indiach została ustalona na poziomie zaledwie 1299 rupii. To równowartość 65 zł, a więc jest naprawdę tanio. Sprzedaż gadżetu w tym kraju rozpocznie się 23 sierpnia i do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych obudowy.

Telefonie przez Bluetooth i wodoszczelna obudowa

boAt Wave Sigma ma wbudowany Bluetooth, mikrofon oraz głośniczek, co pozwala na prowadzenie rozmów audio. Obudowa zegarka spełnia założenia normy IP67, a więc smartwatch jest zarówno pyło-, jak i wodoszczelny. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania Crest Plus OS.

Bateria na pięć dni pracy

Pod obudową smartwatcha boAt Wave Sigma znajduje się bateria o pojemności 230 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu akumulatora do pięciu dni pracy. Natomiast w trakcie korzystania z funkcji połączeń audio ma to być do dwóch dni. W trybie oszczędzania energii jest to 30 dni. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

boAt Wave Sigma – specyfikacja techniczna

2,01-calowy ekran o rozdzielczości 240 × 296 pikseli i jasności do 550 nitów

moduł Bluetooth LE

pulsometr + SpO2

obudowa spełniająca założenia normy IP67

bateria o pojemności 230 mAh (do 5 dni pracy)

śledzenie ponad 700 aktywności

monitorowanie snu

Crest Plus OS

źródło