Google Pixel Watch 2 blisko. Jest częściowa specyfikacja

Google Pixel Watch 2 to smartwatch, którego premiera jest coraz bliżej. W sieci pojawia się coraz więcej informacji. Teraz nowe urządzenie zostało znalezione w wykazie Play Console. Tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna.

Procesor Snapdragon W5 Gen 1

Smartwatch Google Pixel Watch 2 otrzyma znacznie nowocześniejszy procesor względem poprzednika, który to miał przestarzałego Exynosa wykonanego w 10-nm litografii. Nowym chipem jest Snapdragon W5 Gen 1. Układ ten składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-A53, które pracują z częstotliwością do 1,7 GHz i zostały one zoptymalizowane pod kątem urządzeń naręcznych. GPU to Adreno 702. Znajdziemy tu też koprocesor dla AoD bazujący na Cortex-M55 oraz obsługę Bluetooth 5.3 i Wi-Fi b/g/n.

Z informacji ujawnionych przez Play Console wynika też, że wspomniany Snapdragon W5 Gen 1 będzie wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM i wiemy, że są to kości LPDDR4. Całość pracuje pod kontrolą platformy Wear OS 4.0, która to bazuje na systemie operacyjnym Android 13.

1,2-calowy ekran OLED

Google Pixel Watch 2 ma dostać ekran podobny do tego, który jest w pierwszej generacji zegarka. Będzie to okrągły wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej o przekątnej 1,2 cala oraz rozdzielczości 384 × 384 pikseli. Więcej parametrów nie jest na razie znanych, ale spodziewajmy się też funkcji AoD czy wysokiej jasności maksymalnej.

Większa bateria i chip UWB

Pod obudową smartwatcha Google Pixel Watch 2 znajdzie się też nieco większa bateria względem tej z poprzedniej generacji. Będzie to akumulator o pojemności 306 mAh (vs 294 mAh). Zmiana niby niewielka, ale w połączeniu ze znacznie bardziej energooszczędnym procesorem zysk w postaci czasu pracy na jednym naładowaniu może być naprawdę wielki.

Nowy zegarek ma również otrzymać chip UWB, który Apple wprowadziło w iPhone’ach, a potem rozwiązanie zaczęło trafiać także do innych sprzętów. Niedawno wspominaliśmy wam również o nowych tarczach z platformy Wear OS 4. Premiera ma odbyć się we wrześniu lub październiku. Znana specyfikacja techniczna smartwatcha Google Pixel Watch 2 widoczna jest niżej, ale nie jest ona jeszcze kompletna.

Google Pixel Watch 2 – specyfikacja techniczna

1,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 384 × 384 pikseli

4-rdzeniowy procesor Snapdragon W5 Gen 1

2 GB pamięci RAM typu LPDDR4

32 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.3

Wi-Fi b/g/n

NFC

GPS/GLONASS

modem LTE + eSIM (opcjonalnie)

pulsometr

bateria o pojemności 306 mAh

Wear OS 4

