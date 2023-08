Xiaomi Band 8 Pro — najważniejsze nowości i zmiany w opasce

Xiaomi Band 8 Pro to nowa opaska chińskiej marki. Jakie zmiany oraz nowości wprowadza względem poprzedniej generacji? Trochę tego jest i wybraliśmy najciekawsze z nich. Opaska Xiaomi Band 8 Pro ma większy ekran i oprogramowanie z nowymi widżetami. Jest też w stanie śledzić więcej różnych aktywności fizycznych.

Xiaomi Band 8 Pro to opaska, którą w Chinach zaprezentowano kilka dni temu. Premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Gadżet wprowadza różne nowości oraz zmiany względem poprzednika. Przyglądamy się najważniejszym z nich. Zobaczmy, co zmieniło się w nowej generacji sprzętu.

Większy ekran AMOLED

Xiaomi Band 8 Pro ma jeszcze większy wyświetlacz od poprzednika. Producent zdecydował się tutaj na ekran AMOLED o przekątnej 1,74 cala, a więc tak duży jak w smartwatchach. Rozdzielczość to 336 × 480 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 336 ppi. Panel jest w stanie wyświetlać ponad 16 mln kolorów, oferuje jasność maksymalną na poziomie 600 nitów oraz jest w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w 60 Hz.

Nowe widżety

Interfejs Xiaomi Band 8 Pro wykorzystuje możliwości, które daje większy wyświetlacz zaimplementowany w opasce. Producent zdecydował się dobrze wykorzystać dostępną przestrzeń i dzięki temu można liczyć na efektywniejsze widżety czy pełniejsze prezentowanie informacji w postaci pogody lub kalendarza. UI użytkownika z pewnością stało się jeszcze lepsze. Następnie mamy ponad 100 różnych tarcz do wyboru, których to z czasem zapewne będzie jeszcze więcej.

Śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

Opaska Xiaomi Band 8 Pro została dozbrojona w śledzenie ponad 150 różnych aktywności fizycznych i wybrane z nich to profesjonalne tryby sportowe. W poprzedniej wersji było 117 różnych ćwiczeń. Następnie mamy lepsze śledzenie snu, stresu czy pulsu. Wbudowany moduł GPS umożliwia dokładniejsze lokalizowanie użytkownika. Wszystko to sprawia, że nowa odsłona popularnego sprzętu jest jeszcze lepsza.

Moduł Bluetooth 5.3

Na uwagę zasługuje również najnowszy moduł Bluetooth 5.3, który ma Xiaomi Band 8 Pro. W poprzedniku była to wersja z numerkiem 5.2. Dzięki nowszej odsłonie niebieskiego ząbka można liczyć na lepsze połączenia bezprzewodowe oraz udoskonaloną niezawodność. Cena opaski to 399 juanów, a w opcji ze skórzanym paskiem jest to 499 juanów. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Band 8 Pro – specyfikacja techniczna

1,74-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 336 × 480 pikseli

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

moduł NFC

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

śledzenie ponad 150 aktywności

bateria o pojemności 289 mAh na 14 dni pracy (do 6 dni z AoD)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

źródło: opracowanie własne