Xiaomi Band 8 Pro z datą premiery. Tak wygląda nowy smartband

Xiaomi Band 8 Pro to nowy smartband chińskiej marki, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Została podana data premiery i ujawniono design urządzenia. Pod względem wyglądu Xiaomi Band 8 Pro przypomina poprzednią generację sprzętu. Spodziewajmy się, że cena gadżetu powinna być naprawdę atrakcyjna.

Xiaomi Band 8 Pro to gadżet, który został zapowiedziany dosyć znienacka. Wszak nie pojawiał się dotychczas w plotkach. Pierwsze informacje na jego temat ujawnił jeden z przedstawicieli firmy, Lu Weibing. Została podana data premiery oraz ujawniono design sprzętu. Co zaoferuje nowy smartband?

Datą premiery Xiaomi Band 8 Pro jest 14 sierpnia. Tego dnia firma planuje dużą konferencję, gdzie zaprezentuje nowe produkty. Wśród nich będą składany smartfon Mix Fold 3 oraz tablet Pad 6 Max. Sam smartband z grafiki jest bardzo podobny do poprzednika. Widzimy, że design bardziej przypomina smartwatcha niż standardowe opaski z tej serii.

Cena smartbanda Xiaomi Band 8 Pro będzie atrakcyjna

Smartband Xiaomi Band 8 Pro skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Grafiki ujawnia nam dwie wersje ze skórzanym paskiem i metalową bransoletą. Specyfikacja techniczna gadżetu owiana jest jednak tajemnicą. Spodziewajmy się, że cena będzie zbliżona do poprzedniej generacji, która to dostępna była na starcie za 400 juanów (ok. 230 zł).

