TicWatch Pro 5 w nowej opcji. Smartwatch Mobvoi w kolorze Sandstone

TichWatch Pro 5 to ostatni smartwatch marki Mobvoi, który wkrótce doczeka się nowej opcji. Tym jest kolor o nazwie Sandstone, czyli pustynnego piasku. Początkowo smartwatch TicWatch Pro 5 zadebiutował na rynku tylko w jednej wersji. Tą był wariant w czarnej obudowie, ale teraz Mobvoi chce to zmienić.

TicWatch Pro 5 to smartwatch, który Mobvoi wprowadziło do oferty kilka miesięcy temu. Premiera zegarka była przesuwana w czasie. Początkowo fani marki otrzymali do wyboru tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy i tym był czarny. Teraz producent poinformował o nowej opcji i tą jest Sandstone.

Smartwatch TicWatch Pro 5 w kolorze Sandstone został zajawiony na łamach mediów społecznościowych marki. Jest to odcień pustynnego piasku. Taka opcja dotyczy zarówno koloru koperty, jak i paska dołączonego w zestawie do urządzenia. Trzeba przyznać, że w tej edycji sprzęt prezentuje się ciekawie.

Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5 Sandstone do wygrania

Przy okazji Mobvoi zapowiedziało konkurs, który pozwala na udział w walce o zegarek TicWatch Pro 5 w odcieniu Sandstone. Zabawa trwa od 7 do 15 sierpnia i polega na stworzeniu obrazów z wykorzystaniem narzędzi opartych na SI. Szczegóły można znaleźć w linku źródłowym. Nowy kolor nie wpływa na parametry. Specyfikacja techniczna nowej edycji sprzętu jest taka sama jak dotychczas.

źródło