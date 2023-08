Oppo Watch 5 w drodze. Smartwatch zadebiutuje z modelami Find N3

Oppo Watch 5 to nowy smartwatch, którego premiera ma odbyć się wraz ze smartfonami z serii Oppo Find N3. To modele ze składanymi ekranami. Specyfikacja techniczna nowego zegarka na razie jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak, że smartwatch Oppo Watch 5 wprowadzi liczne udoskonalenia względem poprzednika.

Oppo Watch 5 to nowy smartwatch chińskiej marki, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Zegarek powstaje pod nazwą kodową Comet i ma zadebiutować wraz z nowymi składanymi smartfonami marki z serii Find N3, która obejmie dwa modele. Informacje na temat urządzenia uzyskał leaker Digital Chat Station. W przeszłości serwował on nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Smartwatch Oppo Watch 5 ma dostać ekran AMOLED o nieznanych parametrach. Pod obudową zegarka ma znaleźć się duża bateria o pojemności 570 mAh. Opcjonalnie urządzenie ma być dostępne w wersji z eSIM. To oznacza, że otrzyma również wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami LTE.

Smartwatch Oppo Watch 5 w dwóch kolorach

Wiemy, że smartwatch Oppo Watch 5 ma trafić do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy i są to biały oraz czarny. Więcej informacji na temat specyfikacji technicznej nie jest na razie znanych. To szczegóły, które pewnie poznamy bliżej planowanej premiery, gdzie też zobaczymy telefony Find N3.

źródło