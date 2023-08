Pixel Watch 2 blisko. Nowy smartwatch Google z lepszą specyfikacją

Pixel Watch 2 to smartwatch Google, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna zegarka i ta zapowiada się obiecująco. Wiemy, że smartwatch Google Pixel Watch 2 otrzyma większą baterię oraz nowy procesor. Ponadto urządzenie ma dostać chip UWB.

Smartwatch Google Pixel Watch 2 to zegarek, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Będzie to jedno z pierwszych urządzeń z platformą Wear OS 4. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Wiemy, że zegarek powstaje pod nazwami kodowymi Aurora (model z Wi-Fi) oraz Eos (z modemem LTE). Zobaczmy sobie, czego mamy spodziewać się wraz z tym modelem.

Ekran OLED od Samsung Display

Google Pixel Watch 2 otrzyma 1,2-calowy ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jest to okrągły wyświetlacz o rozdzielczości 384 × 384 pikseli. Tym razem jednak nie zostanie on dostarczony przez chińskie BOE. Panele będą pochodziły z fabryk Samsung Display. Inne parametry nie są znane, ale możliwe, że ekran zapewni lepszą jasność lub też zmniejszone zapotrzebowanie na energię.

Nowy procesor w 4 nm

Sercem smartwatcha Google Pixel Watch 2 będzie znacznie nowocześniejszy procesor Snapdragon W5 Gen 1. Dla porównania w zeszłorocznym zegarku był to dosyć przestarzały chip Exynos 9100. Układ Qualcomma został wykonany w 4-nm litografii i jest znacznie nowocześniejszy. Składa się z czterech rdzeni CPU pracujących z zegarem do 1,7 GHz oraz GPU Adreno 702. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie wydajności, ale też zapewni lepszy zysk energetyczny.

Nieco większa bateria

Smartwatch Google Pixel Watch 2 otrzyma nieco większy akumulator w porównaniu do poprzednika, w którym to umieszczono baterię o pojemności 294 mAh. W nowym zegarku jest to 306 mAh. Niby to niewiele więcej, bo tylko o 4 proc. Jednak w połączeniu ze znacznie bardziej energooszczędnym procesorem i być może też ekranem czas pracy na jednym naładowaniu może ulec znaczącemu wydłużeniu. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Wyspecjalizowany chip UWB

Warto dodać, że pod obudową zegarka Google Pixel Watch 2 znajdzie się chip UWB. To wyspecjalizowany układ, który znamy m.in. z nowszych iPhone’ów. Firma zdecydowała się na scalak NXP SR100T. Pozwoli to m.in. na lepsze lokalizowanie zgubionego urządzenia. Innym zastosowaniem może być odblokowywanie auta cyfrowym kluczykiem. Opcji może być więcej. Poniżej możecie zobaczyć też demo, które będzie wyświetlane na tarczy w sklepach.

Premiera jesienią

Smartwatch Google Pixel Watch 2 ma zadebiutować wraz ze smartfonami firmy z serii 8. Debiut powinien odbyć się jesienią. W drugiej połowie września lub na początku października. Dokładny termin premiery nie jest na razie znany. Częściowa specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej, ale nie jest ona jeszcze kompletna.

Smartwatch Google Pixel Watch 2 – specyfikacja techniczna

1,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 384 × 384 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Wi-Fi

Bluetooth 5.3

NFC

modem LTE (opcjonalnie)

pulsometr

bateria o pojemności 306 mAh

chip UWB

Wear OS 4

źródło