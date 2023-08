Apple Watch 9 blisko. Nowe smartwatche wprowadzą niewielkie zmiany

Apple Watch 9 to nowe smartwatche z watchOS 10, których premiera odbędzie się we wrześniu. Jakie zmiany wprowadzą nadchodzące zegarki z logo nadgryzionego jabłka? Okazuje się, że niewielkie. Najważniejszą nowością w smartwatchach Apple Watch 9 ma być nowy chip S9 oparty na układzie A15 Bionic z iPhone’ów.

Apple Watch 9 to nowe smartwatche z watchOS 10, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy je zobaczyć we wrześniu. Wraz ze smartfonami z serii iPhone 15. Tymczasem na kilka tygodni przed debiutem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące zmiany, których to jednak ma być niewiele.

Smartwatche Apple Watch 9 mają być bardzo podobne do poprzedniej generacji. Jeśli więc liczycie na zmiany, które obejmą design, to nie mamy dobrych wieści. Pod względem wyglądu nie ma co liczyć na rewolucję, ani nawet na ewolucję. W tym przypadku wszystko prawdopodobnie pozostanie po staremu. Więcej można spodziewać się pod obudową.

Zmiany w smartwatchach Apple Watch 9 pod obudową

Najważniejszą nowością w zegarkach Apple Watch 9 ma być zupełnie nowy procesor S9. Wiemy, że ma on bazować na chipie A15 Bionic z iPhone’ów z zeszłego oraz 2021 r. Wniesie on na pokład zegarków lepszą wydajność oraz udoskonalenia z zakresu efektywności energetycznej. Poza tym plotki mówią o tym, że pojawi się nowy różowy kolor.

