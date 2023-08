Amazfit Bip 5 to nowy smartwatch z niską ceną. Jak prezentuje się specyfikacja?

Amazfit Bip 5 to nowy smartwatch marki, którego cena jest naprawdę niska. Natomiast specyfikacja techniczna zegarka jest całkiem rzeczowa. Smartwatch Amazfit Bip 5 ma 1,91-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320 × 380 pikseli oraz baterię mającą zapewnić do 10 dni pracy w trakcie zwykłego użytkowania.

Amazfit Bip 5 to smartwatch, który doczekał się oficjalnej premiery. Cena jest już znana i trzeba przyznać, że jest naprawdę atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna być może nie porywa, ale jak na ten przedział jest całkiem nieźle. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania ten zegarek.

1,91-calowy ekran TFT

Amazfit Bip 5 to smartwatch, który otrzymał ekran wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 1,91 cala. Rozdzielczość to 320 × 380 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 260 ppi. Następnie mamy szkło 2.5D wraz z powłoką chroniącą przed efektem odciśniętych palców. Producent przygotował do wyboru ponad 70 różnych tarcz.

Bateria na 10 dni pracy

Energię w zegarku Amazfit Bip 5 dostarcza bateria o pojemności 300 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 10 dni typowej pracy. W trakcie większych obciążeń czas ten spadnie do 5 dni. Natomiast tryb oszczędzania wydłuży czas do 26 dni. Ładowanie odbywa się w ciągu niespełna 2 h.

Cena Amazfit Bip 5 atrakcyjna

Cena Amazfit Bip 5 jest naprawdę atrakcyjna i została ustalona na poziomie 89,99 euro. To daje nam równowartość na poziomie 400 złotych. Do wyboru są paski w trzech wariantach kolorystycznych obudowy i są to biały, ciemnoszary oraz różowy. Spodziewajmy się, że urządzenie za jakiś czas pojawi się także w Polsce. Jest to kwestią najbliższego czasu.

Śledzenie ponad 120 aktywności

Amazfit Bip 5 to smartwatch, który ma także pulsometr oraz funkcję SpO2, która odpowiada za pomiar natlenienia krwi. Następnie mamy śledzenie 124 różnych aktywności fizycznych czy snu. Nie zabrakło także pomiarów związanych z monitorowaniem poziomu stresu. Całość pracuje pod kontrolą platformy Zepp OS 2.0.

Wodoszczelna obudowa i rozmowy Bluetooth

Smartwatcha Amazfit Bip 5 może ponadto pochwalić się modułem Bluetooth 5.2 LE, który w połączeniu ze wbudowanym głośniczkiem i mikrofonem jest w stanie umożliwiać prowadzenie rozmów audio. Całość zamknięto w obudowie zgodnej z normą IP68, a więc zapewniającą wodo- oraz pyłoszczelność. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Amazfit Bip 5 – specyfikacja techniczna

1,91-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320 × 380 pikseli

Bluetooth 5.2 LE

bateria o pojemności 300 mAh (do 10 dni pracy)

pulsometr + SpO2

śledzenie 124 aktywności fizycznych

obudowa spełniająca założenia normy IP68

26 g

źródło