Google Pixel Watch 2 z Wear OS 4 otrzyma nowe tarcze. Smartwatch jest blisko

Google Pixel Watch 2 to nowy smartwatch z Wear OS 4, którego premiera odbędzie się jesienią. Dowiadujemy się, jakie nowe tarcze otrzyma zegarek. Wiemy, że Google Pixel Watch 2 zaoferuje dostęp do co najmniej czterech kategorii tarcz. Mamy okazję zobaczyć je na zrzutach ekranowych. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Pixel Watch 2 to nadchodzący smartwatch z systemem Wear OS 4, którego premiera ma odbyć się za kilka tygodni. Spodziewamy się, że nastąpi to pod koniec września lub w październiku. Teraz dowiadujemy się, że gigant z Mountain View planuje nowe tarcze. Dostęp do nich uzyskał serwis źródłowy i mamy okazję zobaczyć je na zrzutach ekranowych.

Google Pixel Watch 2 dostanie cztery nowe tarcze

Smartwatch Google Pixel Watch ma otrzymać tarcze wraz z czterema nowymi kategoriami. Są to Dostępność, Arc oraz pogrubione cyfrowe i analogowe. w przypadku pierwszych do wyboru będą cztery warianty z różnymi układami. Są to:

Okrągły: wyświetla jednowierszowy cyfrowy czas nad okrągłym przedziałem.

Liniowy: pokazuje cyfrowy czas w jednej linii z datą nad nim.

Skumulowany czas: wyświetla czas w postaci cyfrowej, z godzinami ułożonymi nad minutami.

Tylko czas: przedstawia prosty cyfrowy czas ułożony w stos.

W przypadku tarczy Arc widać duże inspiracje platformą watchOS z zegarków Apple Watch. Wyświetlany jest tu analogowy zegar wraz z dodatkowymi czterema elementami, gdzie znajdują się dodatkowe informacje, w tym datą, liczbą kroków czy poziomem naładowania baterii. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych tarcz mamy do czynienia z inspiracjami zaczerpniętymi z ekranu blokady Androida 14.

Dynamiczne motywy z Wear OS 4

Nowe tarcze dla Google Pixel Watch 2 to nie jedyna nowość, którą wprowadzi Wear OS 4. Mają pojawić się także dynamiczne motywy. Będą one wydobywać dominujące kolory, które następnie będą nakładane na interfejs oprogramowania smartwatchy. Podobnie będzie w przypadku animacji towarzyszącej uruchamianiu. Podobnie jest w smartfonach z serii Google Pixel.

Dłuższy czas pracy i lepszy procesor

Pod obudową zegarka Google Pixel Watch 2 znajdzie się nowy procesor wykonany w 4-nm litografii. Tym chipem ma być Snapdragon W5+ Gen 1, czyli ostatni SoC Qualcomma dla smartwatchy. Następnie mamy lepszy czas pracy na baterii. Z jednej strony będzie to możliwe właśnie dzięki wymianie chipu na taki, który cechuje się lepszą wydajnością energetyczną. Sama pojemność baterii być może jednak nie ulegnie większym zmianom. Design urządzenia też powinien pozostać bez większych zmian.

Na premierę jeszcze sobie trochę poczekamy. Google Pixel Watch 2 to smartwatch, który zadebiutuje w drugiej połowie roku i nastąpi to jesienią. Cena nie jest znana, ale być może będzie podobna do poprzednika, który to debiutował w kwocie od 349 dolarów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło