Samsung Galaxy Watch 6 Classic na renderach. Nowy smartwatch jest ciekawy

Samsung Galaxy Watch 6 Classic to nowy smartwatch, którego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem do sieci wyciekły rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Te ujawniają nam wygląd zegarka Samsung Galaxy Watch 6 Classic oraz jego funkcje. Smartwatch ma obracany pierścień i wygląda bardzo dobrze.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic to smartwatch, którego premiera odbędzie się wraz ze smartfonami Z Fold 5 i Z Flip 5. Nowy zegarek nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Grafiki ujawniają nam nie tylko wygląd, ale też planowane udoskonalenia oraz funkcje.

Duży ekran AMOLED

Samsung Galaxy Watch 6 Classic ma okrągły ekran OLED, który jest większy w porównaniu do poprzednika. Koreańczycy umieścili w zegarku wyświetlacz o przekątnej 1,2 lub 1,47 cala. Przecieki mówią o tym, że będzie on prezentować obraz w rozdzielczości (w zależności od rozmiaru) 432 × 432 i 480 × 480 pikseli. Ponadto umieszczono tu cieńsze ramki i zaimplementowano obracany pierścień, co pozwoli na korzystanie z dodatkowych funkcji.

Nowy procesor Exynos W930

Sercem smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 Classic jest nowy procesor Koreańczyków w postaci układu Exynos W930. Zapewni on lepszą wydajność oraz udoskonalenia z zakresu efektywności energetycznej. Chip jest wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 16 GB miejsca.

Lepsze funkcje z zakresu monitorowania aktywności

Samsung Galaxy Watch 6 Classic ma wprowadzić także liczne udoskonalenia z zakresu śledzenia aktywności oraz monitorowania zdrowia. Smartwatch zaoferuje najlepsze z dotychczasowych monitorowanie snu. Nie zabraknie też funkcji wykrywania upadków czy śledzenia cykli menstruacyjnych kobiet.

Mniejsza bateria

Pod obudową smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 Pro znajdzie się niestety mniejsza bateria względem tej, która jest w poprzedniku. Jest to akumulator o pojemności 300 lub 425 mAh. W modelu 5 Pro jest to 590 mAh. Różnica jest więc całkiem spora, ale trudno określić, jak przełoży się to na czas pracy na jednym naładowaniu. Firma deklaruje, że bateria ma starczyć na cały dzień.

Czujnik temperatury i nowoczesne moduły łączności

Ciekawą funkcją zegarka Samsung Galaxy Watch 6 Classic jest wbudowany czujnik temperatury, który pozwoli na wykonanie pomiaru. Smartwatch ma także nowoczesne moduły dla łączności bezprzewodowej. Są to m.in. NFC umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych czy Bluetooth 5.3, który umożliwia prowadzenie rozmów audio. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic – specyfikacja techniczna

1,2 lub 1,47 calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 432 × 432 i 480 × 480 pikseli

procesor Exynos W930

2 GB pamięci RAM

16 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.3

Wi-Fi

NFC

bateria o pojemności 300 lub 425 mAh

pulsometr, czujnik temperatury

głośniczek i mikrofon

