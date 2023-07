Apple Watch Ultra 2 w drodze. Co zaoferuje nowy smartwatch z watchOS 10?

Apple Watch Ultra 2 to smartwatch, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Będzie to nowy zegarek z systemem watchOS 10, który został zaprezentowany w trakcie WWDC 2023. Nowe informacje na temat tego urządzenia uzyskał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Apple Watch Ultra 2 z elementami z druku 3D

Kuo twierdzi, że Apple Watch Ultra 2. generacji otrzyma pewne komponenty, które powstaną z wykorzystaniem druku 3D. Nie ma w tym nic zaskakującego, bo tego typu rozwiązania stosuje się nawet w samolotach. Ma to na celu zredukować koszty produkcji smartwatcha. Wiemy też, że dotyczy to niektórych tytanowych części mechanicznych mających się pojawić w zegarku.

Analityk dodaje, że wspomniane komponenty z druku 3D i tak będą musiały przejść przez niektóre procesy CNC. Mimo to ma to skrócić czas produkcji, a ponadto przełożyć się na obniżenie kosztów. Dostawcami części mają być firmy Farsoon oraz BLT. Natomiast IPG Photonics ma mieć wyłączność na dostarczanie komponentów laserowych.

Apple Watch Ultra 2. generacji przetrze szlak na drodze do tego typu zmian. Kuo uważa, że jeśli tego typu rozwiązania sprawdzą się na etapie produkcji nowego smartwatcha z watchOS 10, to gigant z Cupertino najpewniej zdecyduje się na wdrożenie takich technologii także do innych produktów. To tylko kwestia czasu.

Premiera wraz z nowymi iPhone’ami

Smartwatch Apple Watch Ultra 2. generacji wg Kuo ma zadebiutować w drugiej połowie 2023 r. Analityk nie sprecyzował tego bardziej, ale jest niemal pewnym, że zegarek zostanie zaprezentowany we wrześniu tego roku. W trakcie tego samego wydarzenia, gdzie zobaczymy smartfony z serii iPhone 15. Firma zdecydowała się na pewne zmiany i wszystkie nowe telefony mają otrzymać ekrany z dynamicznymi wyspami. Dużą zmianą będzie także wymiana protu Lightning na USB C.

watchOS 10 również we wrześniu

watchOS 10 to nowy system operacyjny dla smartwatchy Apple Watch, który został pokazany w czerwcu. Obecnie trwa publiczny program pilotażowy, który pozwala na wypróbowanie nowości podczas beta testów. Potrwają one jeszcze kilka tygodni. Finalna aktualizacja powinna być gotowa we wrześniu i wtedy trafi na wszystkie zgodne zegarki. Software wniesie liczne nowości. Jest to w zasadzie największe uaktualnienie tej platformy od jej debiutu sprzed 10 lat.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło