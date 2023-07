Honor Watch 4 to smartwatch z MagicOS. Cena i specyfikacja

Honor Watch 4 to pierwszy smartwatch z MagicOS. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć rzeczowa. Urządzenie ma 1,75-calowy ekran AMOLED i model LTE oraz eSIM. Ponadto smartwatch Honor Watch 4 ma baterię na 10 dni pracy i jest w stanie śledzić 85 różnych aktywności fizycznych.

Honor Watch 4 to smartwatch, którego premiera odbyła się w Chinach i pierwszy z oprogramowaniem MagicOS. Z czasem zegarek pewnie trafi na inne rynki, ale na razie debiutuje w Państwie Środka. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia? Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.

1,75-calowy ekran AMOLED

Honor Watch 4 to smartwatch, który otrzymał ekran AMOLED o przekątnej 1,75 cala. Jest to prostokątny wyświetlacz o rozdzielczości 450 × 390 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 340 ppi. Warto też wspomnieć o wyższym odświeżaniu na poziomie 60 Hz.

Oprogramowanie MagicOS

Smartwatch Honor Watch 4 jest pierwszym na rynku z MagicOS, czyli autorskim oprogramowaniem marki, które znamy już z telefonów chińskiego producenta. Do wyboru użytkownika jest ponad 400 różnych tarcz, które można personalizować. Zegarek integruje się ponadto z aplikacjami firmy o nazwach Zdrowie oraz Sport. Gadżet jest w stanie śledzić 85 różnych aktywności fizycznych.

Cena Honor Watch 4 atrakcyjna

Cena Honor Watch 4 jest całkiem atrakcyjna. W Chinach zegarek został wyceniony na 999 juanów, czyli około 555 zł. Na start została przygotowana promocja i w jej ramach można zaoszczędzić 50 juanów. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne o nazwach Morning Gold, Water Blue oraz Obsidian Black.

Bateria na 10 dni pracy i eSIM

Honor Watch 4 ma baterię, która w trybie normalnego użytkowania ma starczyć na 10 dni. Dotyczy to trybu mieszanego, gdzie przez dwie godziny na dobę używany jest modem LTE. Ponadto smartwatch ma moduł NFC i Bluetooth 5.2. Nie zabrakło także wsparcia dla eSIM, co pozwoli na korzystanie z połączeń z sieciami komórkowymi bez potrzeby parowania z telefonem.

Funkcja SpO2 i wodoszczelna obudowa

Smartwatch Honor Watch 4 ma także pulsometr oraz funkcję SpO2, czyli pozwala na monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Następnie mamy obudowę wodoszczelną na poziomie 5 ATM. To oznacza, że sprzęt może zostać zanurzony na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Honor Watch 4 – specyfikacja techniczna

1,75-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 450 × 390 pikseli

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.2

NFC

modem LTE

eSIM

pulsometr + SpO2

bateria zapewniająca do 10 dni pracy

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

32 g

MagicOS

