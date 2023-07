AirPods Pro 3 w drodze. Słuchawki Apple dostaną nowe czujniki

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które powinniśmy zobaczyć w 2024 r. Firma rozważa nowe czujniki, które pozwolą na zwiększenie możliwości gadżetu. Wśród nich znajdzie się sensor do badania temperatury ciała. Ponadto słuchawki AirPods Pro 3 otrzymają etui do ładowania wyposażone w USB C.

AirPods Pro 3 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy dopiero za jakiś czas. Pewne informacje na ich temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Dowiadujemy się, że firma rozważa nowe czujniki, które zwiększą funkcjonalność gadżetu.

Apple chce zaimplementować nowe czujniki w AirPods Pro 3, które zwiększą możliwości słuchawek z zakresu zdrowia. Na liście jest m.in. sensor do badania temperatury ciała poprzez skórę ucha. Firma rozważała dodanie takiej funkcji już przy okazji 2. generacji, ale finalnie się na to nie zdecydowano. Wygląda na to, że zmiana nadejdzie wraz z kolejną odsłoną.

Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 3 z USB C

Ponadto dowiadujemy się, że AirPods Pro 3 otrzymają etui do ładowania wyposażone w złącze USB C. Apple planuje przejście na ten port we własnych produktach i wiemy, że plany te obejmą także iPhone’y. Związane to jest z nowymi przepisami, które wdrożyła Unia Europejska w związku z działaniami na drodze do standaryzacji ładowarek. W tym roku pojawi się nowe pudełeczko z tym złączem dla obecnych generacji słuchawek.

źródło