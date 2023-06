Redmi Watch 3 Active oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Redmi Watch 3 Active to kolejny smartwatch submarki Xiaomi. Choć tak naprawdę nie jest to zupełnie nowy zegarek firmy, a starszy model pod zmienioną nazwą na inne rynki. Cena Redmi Watch 3 Active jest bardzo atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartwatcha oraz jego funkcje.

1,83-calowy ekran LCD

Redmi Watch 3 Active ma ekran wykonany w technologii LCD o przekątnej 1,83 cala. Jest to więc całkiem spory wyświetlacz. Obraz jest wyświetlany w rozdzielczości 240 × 280 pikseli. Natomiast jasność maksymalna to 450 nitów i można ją dostosowywać. Do wyboru jest ponad 200 tarcz. Całość zamknięto w prostokątnej obudowie, która jest zaokrąglona. Na jednym z boków znajduje się przycisk.

Bateria na 12 dni pracy

Pod obudową smartwatcha Redmi Watch 3 Active znajduje się bateria o pojemności 289 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu akumulatora 12 dni pracy w trakcie typowego wykorzystania. Cięższe użycie sprawi, że czas ten zostanie zredukowany do 8 dni. Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki magnetycznej.

Cena Redmi Watch 3 Active atrakcyjna

Cena Redmi Watch 3 Active jest naprawdę atrakcyjna. Zegarek został wyceniony na zaledwie 39 dolarów, czyli około 159 zł. Urządzenie można już zamawiać m.in. na AliExpress. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to czarny oraz szary.

Śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych

Redmi Watch 3 Active ma zestaw czujników, które pozwalają w szerokim stopniu śledzić aktywność użytkowników. Zegarek jest w stanie wykrywać ponad 100 różnych trybów sportowych. Poza tym oferuje monitorowanie tętna (24 h/dobę), poziomu natlenienia krwi (SpO2) czy też snu.

Bluetooth 5.3 i rozmowy audio

Za łączność bezprzewodową w zegarku Redmi Watch 3 Active odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Poza tym znajdziemy tutaj wbudowany głośniczek i mikrofon, co pozwala na realizowanie połączeń audio bez potrzeby sięgania po telefon. Smartwatch został zamknięty w wodoszczelnej obudowie na poziomie 5 ATM. To oznacza, że urządzenie można zanurzyć na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Redmi Watch 3 Active — specyfikacja techniczna

1,83-calowy ekran LCD HD o rozdzielczości 240 × 280 pikseli i jasności do 450 nitów

Bluetooth 5.3

bateria o pojemności 289 mAh (do 12 dni pracy)

pulsometr

funkcja SpO2

śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych i snu

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

41,67 g

