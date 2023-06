Amazfit Pop 3R w ofercie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit Pop 3R to nowy smartwatch w ofercie marki. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna oraz możliwości całkiem ciekawe. Smartwatch Amazfit Pop 3R ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, Bluetooth 5.2 oraz baterię o pojemności 300 mAh, która na cyklu ma zapewnić do 12 dni pracy.

Amazfit Pop 3R to smartwatch, którego premiera w Indiach odbędzie się w środę. Zegarek dołączy do modelu 3S, który debiutował wcześniej w tym miesiącu. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia? Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.

1,43-calowy ekran AMOLED z AoD

Amazfit Pop 3R ma okrągły ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz ma przekątną 1,43 cala oraz rozdzielczość 466 × 466 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 360 ppi. Producent zapewnił też wsparcie dla funkcji AoD, czyli Always on Display. Pozwala to na wyświetlanie pewnych informacji na ekranie przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Ponadto do wyboru użytkowników jest ponad 100 różnych tarcz.

Bluetooth 5.2 i rozmowy audio

Smartwatch Amazfit Pop 3R nie ma modułu GPS do dokładnego lokalizowania, ale został wyposażony w Bluetooth 5.2, który odpowiada za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Przy okazji element pozwala na prowadzenie rozmów audio, co jest możliwe w połączeniu ze wbudowanym głośniczkiem oraz mikrofonem.

Cena Amazfit Pop 3R atrakcyjna

Cena Amazfit Pop 3R jest bardzo atrakcyjna. W Indiach zegarek został wyceniony na 3499 rupii, czyli około 174 zł. Urządzenie jest tanie i wiemy, że jego sprzedaż rozpocznie się 28 czerwca. Natomiast w wersji z metalowym paskiem jest to kwota na poziomie 3999 rupii (ok. 198 zł). Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

Śledzenie ponad 100 aktywności

Smartwatch Amazfit Pop 3R pozwala na śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych, w tym wielu trybów sportowych. Ponadto zegarek ma pulsometr, który pozwala na ciągłe monitorowanie pulsu czy funkcję SpO2 do pomiaru natlenienia krwi. Urządzenie jest też w stanie rejestrować poziom stresu.

Bateria na 12 dni i wodoszczelna obudowa

Amazfit Pop 3R ma obudowę spełniającą założenia normy IP68, a więc jest ona zarówno pyło-, jak i wodoszczelna. Bateria znajdująca się w zegarku ma pojemność 300 mAh. Producent deklaruje, że na jednym naładowaniu ma ona pozwolić na pracę do 12 dni. Oczywiście wszystko będzie zależało od poszczególnych scenariuszy użycia. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Amazfit Pop 3R – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

Bluetooth 5.2

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 300 mAh (do 12 dni pracy)

wodoszczelna obudowa z normą IP68

głośniczek i mikrofon

45,5 × 45,5 × 10,8 mm

55 g

