Amazfit Cheetah Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit Cheetah Pro to smartwatch, którego premiera odbyła się na rynkach globalnych. Cena zegarka jest atrakcyjna, a możliwości całkiem spore, o czym świadczy, chociażby obsługa ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego modelu oraz drugiego bez dopisku Pro.

1,45-calowy ekran AMOLED

Amazfit Cheetah Pro to smartwatch mający okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,45 cala oraz rozdzielczości 480 × 480 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 331 ppi. Wyświetlacz wyróżnia się dużą jasnością na poziomie 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3 oraz powłoką zabezpieczającą przed odciskami palców.

GPS i Bluetooth 5.3

Smartwatch Amazfit Cheetah Pro ma nowoczesne moduły łączności bezprzewodowej. Znajdziemy tu najnowszy Bluetooth 5.3, który pozwala na prowadzenie połączeń audio. Następnie mamy wbudowany GPS do dokładnego określania lokalizacji. Jest też jednozakresowe (2,4 GHz) Wi-Fi. Na jednym z boków tytanowej obudowy znajduje się cyfrowa koronka i płaski przycisk.

Bateria na 14 dni pracy

Bateria znajdująca się pod obudową smartwatcha Amazfit Cheetah Pro ma pojemność 440 mAh, a więc jest całkiem spora. Jej ładowanie odbywa się poprzez ładowarkę magnetyczną, która znajduje się w zestawie z zegarkiem. Producent deklaruje na jednym naładowaniu pracę przez nawet 14 dni. Oczywiście czas ten będzie zmienny w zależności od korzystania z funkcji urządzenia.

Cena Amazfit Cheetah Pro atrakcyjna

Cena Amazfit Cheetah Pro jest całkiem atrakcyjna. Zegarek został wyceniony na 299,99 dolarów, czyli około 1225 zł. Tańszy model bez dopisku Pro w nazwie kosztuje 229,99 dolarów (ok. 940 zł). Kwoty są więc naprawdę niewygórowane. Oba smartwatche są dostępne tylko w jednej wersji kolorystycznej obudowy.

Śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

Amazfit Cheetah Pro to smartwatch, który jest w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych i wspiera przy tym wybrane tryby sportowe. Znajdziemy tu też pokaźny zestaw czujników do monitorowania tętna, poziomu natlenienia krwi, stresu czy snu. Ponadto urządzenie zamknięto w obudowie odpornej na wodę na poziomie do 5 ATM, czyli pozwalającej na zanurzenie do głębokości 50 m. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Amazfit Cheetah Pro – specyfikacja techniczna

1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 × 480 pikseli i jasności do 1000 nitów

Bluetooth 5.3

GPS

Wi-Fi 2,4 GHz

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 440 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

46,7 × 46,7 × 11,9 mm

32 g

