Samsung Galaxy Watch 6 Classic pozuje na renderach. Tak wygląda nowy smartwatch

Samsung Galaxy Watch 6 Classic to nowy smartwatch Koreańczyków, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem doszło do przecieku. Do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe zegarka. Te ujawniają nam design modelu Samsung Galaxy Watch 6 Classic, który mieliśmy okazję zobaczyć już wcześniej.