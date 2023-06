Amazfit Pop 3S zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit Pop 3S to nowy smartwatch marki należącej do Huami. Za nami premiera zegarka, którego cena jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna sprzętu obejmuje 1,96-calowy ekran AMOLED oraz moduł Bluetooth 5.2. Smartwatch Amazfit Pop 3S ma też baterię, która zapewni do 12 dni pracy na jednym naładowaniu.

Amazfit Pop 3S to smartwatch, którego premiera odbyła się w Indiach zgodnie z zapowiedziami. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania oraz jakie warianty sprzętu można zakupić. Kilka opcji jest.

1,96-calowy ekran AMOLED

Amazfit Pop 3S ma prostokątny ekran wykonany w technologii AMOLED, który został pokryty szkłem hartowanym. Producent nie zapomniał także o powłoce zapobiegającej odciskom palców. Wyświetlacz ma rozdzielczość 410 × 502 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 330 ppi. Do wyboru użytkowników jest ponad 100 tarcz.

Bateria na 12 dni pracy

Pod obudową zegarka Amazfit Pop 3S znajduje się akumulator o pojemności 300 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu około 12 dni typowej pracy. Oczywiście czas ten może być zróżnicowany w zależności od tego, jak smartwatch jest użytkowany, co oczywiście trzeba mieć na uwadze.

Cena Amazfit Pop 3S atrakcyjna

Cena Amazfit Pop 3S jest bardzo niska. W Indiach zegarek kosztuje 3499 rupii, czyli około 174 zł. Kwota ta dotyczy wersji z silikonowym paskiem. Natomiast model z metalową bransoletą kosztuje 3999 rupii (ok. 199 zł). Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych.

Bluetooth 5.2 i rozmowy głosowe

Smartwatch Amazift Pop 3S ma moduł Bluetooth 5.2, który odpowiada za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Ponadto pozwala na prowadzenie rozmów audio poprzez wbudowany głośniczek oraz mikrofon. Nie zabrakło także funkcji sterowania muzyką czy aparatem telefonu oraz asystenta głosowego.

Monitorowanie ponad 100 aktywności

Amazfit Pop 3S pozwala na monitorowanie ponad 100 różnych aktywności fizycznych, w tym licznych trybów sportowych. Poza tym ma wbudowany pulsometr oraz funkcję SpO2, która odpowiada za mierzenie poziomu natlenienia krwi. Nie zabrakło też opcji mierzenia stresu. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP68. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest niżej.

Amazfit Pop 3S – specyfikacja techniczna

1,96-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 410 × 502 pikseli (330 ppi)

moduł Bluetooth 5.2

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 300 mAh (do 12 dni pracy)

monitorowanie ponad 100 aktywności fizycznych

obudowa z ochroną na poziomie IP68

mikrofon i głośniczek

38,4 × 52,7 × 11,3 mm

57 g

