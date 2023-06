Oppo Watch 3 w nowej wersji. Smartwatch ma niebieski kolor

Oppo Watch 3 to smartwatch, który doczekał się nowej wersji. Zegarek zyskał niebieski kolor i w takiej edycji można go już zamawiać w Chinach. Na razie nie wiadomo nic o dostępności Oppo Watch 3 w takim wydaniu na innych rynkach. Możliwe, że smartwatch nie opuści Państwa Środka.

Oppo Watch 3 to smartwatch, który debiutował w zeszłym roku. Jakiś czas temu producent zapowiedział nową wersję zegarka. To model mający niebieski kolor paska oraz grafitowy obudowy. Teraz uruchomiono sprzedaż tej edycji. Na razie w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 1499 juanów (ok. 856 zł).

Niebieski Oppo Watch 3 nie różni się poza designem niczym od poprzednich wersji zegarka. Smartwatch ma 1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 430 x 372 pikseli. Jego sercem jest chip Qualcomm Snapdragon W5 wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Smartwatch Oppo Watch 3 ma też moduły Bluetooth 5, GPS czy NFC. Bateria na jednym naładowaniu ma zapewnić nawet 14 dni pracy. Następnie mamy modem LTE czy pulsometr i funkcję SpO2, która odpowiada za pomiar natężenia tlenu we krwi. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Smartwatch Oppo Watch 3 – specyfikacja techniczna

1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 430 x 372 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon W5

1 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

GPS

NFC

modem LTE

Bluetooth 5

bateria o pojemności 400 mAh

pulsometr + SpO2

Wear OS + RTOS

źródło