Crossbeats Ignite Stellr to ciekawy smartwatch z 2,01″ ekranem AMOLED

Crossbeats Ignite Stellr to niedrogi smartwatch, którego premiera odbyła się w Indiach, gdzie wkrótce ruszy sprzedaż. Zegarek ma duży ekran AMOLED o przekątnej 2,01 cala oraz moduł Bluetooth 5.3. Cena smartwatcha Crossbeats Ignite Stellr jest bardzo atrakcyjna. Szkoda tylko, że sprzęt najpewniej nie trafi do Europy.

Crossbeats Ignite Stellr to tani smartwatch, który wkrótce będzie można nabyć w Indiach. Cena zegarka jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna jak na taką kwotę jest całkiem niezła. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Duży ekran AMOLED

Smartwatch Crossbeats Ignite Stellr otrzymał naprawdę spory wyświetlacz. Obraz jest prezentowany na ekranie AMOLED o przekątnej na poziomie 2,01 cala. Rozdzielczość to 410 × 502 pikseli, a jasność maksymalna wynosi aż 1000 nitów. Warto też wspomnieć o podwyższonym odświeżaniu obrazu w postaci 90 Hz czy funkcji Always on Display, którą można personalizować. Ponadto producent przygotował do wyboru ponad 500 różnych tarcz.

Bluetooth 5.3 i bateria na 7 dni

Pod obudową smartwatcha znajduje się nowoczesny moduł Bluetooth 5.3, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Natomiast wbudowany głośniczek oraz mikrofon pozwalają na prowadzenie połączeń audio. Bateria w trakcie typowego użytkowania ma zapewnić do siedmiu dni pracy. Natomiast w trakcie prowadzenia rozmów czas spadnie do dwóch dni. Wydłuży się jednak do 10 dni na jednym naładowaniu akumulatora w trybie oszczędnym.

Cena Crossbeats Ignite Stellr bardzo atrakcyjna

Cena Crossbeats Ignite Stellr jest bardzo atrakcyjna. Zegarek został wyceniony na 3499 rupii, czyli około 175 zł. Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 18 czerwca. Do wyboru klientów będą trzy warianty kolorystyczne w przypadku opcji z silikonowym paskiem. Natomiast wariant z metalową klamrą ze stali nierdzewnej ma być oferowany w dwóch kolorach.

Smartwatch ma różne funkcje

Smartwatch Crossbeats Ignite Stellr ma obrotowy pierścień, który odpowiada za różne opcje. Następnie mamy pulsometr czy funkcję SpO2, czyli możliwość mierzenia poziomu natlenienia krwi. Zegarek jest też w stanie analizować sen użytkowników czy ma alarm, kalkulator oraz wbudowane gry. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Crossbeats Ignite Stellr – specyfikacja techniczna

2,01-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości 410 × 502 pikseli i jasności do 1000 nitów

Bluetooth 5.3

pulsometr + SpO2

bateria zapewniająca do 7 dni typowej pracy

wbudowany mikrofon i głośniczek

monitorowanie snu

