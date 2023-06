Samsung Galaxy Watch 6 z chipem Exynos W930

Samsung Galaxy Watch 6 to smartwatche, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że ich sercem będzie chip Exynos W930. Pod taką nazwą procesor został znaleziony w bazie Bluetooth SIG. Przy okazji dowiadujemy się, że smartwatche Samsung Galaxy Watch 6 dostaną moduł Bluetooth 5.3.

Samsung Galaxy Watch 6 to smartwatche, których premiera odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca. Tymczasem do sieci przedostały się informacje obejmujące procesor mający trafić pod obudowę zegarka. Tym chipem jest Exynos W930, choć w plotkach pojawiał się wcześniej pod nazwą z dopiskiem W980. Skąd to wiemy?

Wspomniany chip Exynos W930 dla smartwatchy Samsung Galaxy Watch 6 został znaleziony w bazie Bluetooth SIG. Z opisu wynika, że wspiera on łączność bezprzewodową poprzez Wi-Fi oraz najnowszy moduł Bluetooth 5.3. Układ jest wykonany w 5-nm litografii. Więcej informacji na razie nie jest znanych.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 6 z Exynos W930 w lipcu

Wiemy, że premiera zegarków Samsung Galaxy Watch 6 zbiegnie się w czasie z debiutem nowych składanych smartfonów firmy. Ma to nastąpić w trakcie konferencji Unpacked planowanej na 26 lipca. Smartwatche będą pracować pod kontrolą One UI 5 Watch opartym na Wear OS 4. Poza tym ma powrócić obrotowy pierścień.

