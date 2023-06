Xiaomi Band 8 to prawdziwy hit. Opaska sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Xiaomi Band 8 to ostatnia opaska marki i okazuje się, że ponownie jest to hit. Urządzenie w Chinach sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Od momentu premiery gadżet znalazł już ponad 1,1 mln klientów. W niedługim czasie opaska Xiaomi Band 8 trafi do sprzedaży także w Europie, gdzie zapewne też będzie cieszyć się wzięciem.