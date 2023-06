Amazfit Pop 3S w drodze. To tani smartwatch z dobrą specyfikacją

Amazfit Pop 3S to tani smartwatch, którego debiut jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Smartwatch Amazfit Pop 3S ma 1,96-calowy ekran AMOLED oraz baterię, która na jednym naładowaniu ma pozwolić na nawet 12 dni pracy.

Amazfit Pop 3S to tani smartwatch, który wkrótce zadebiutuje w Indiach. Producent wraz z tamtejszym Amazonem już szykują się do debiutu. Została podana częściowa specyfikacja techniczna. Przy okazji firma udostępniła rendery nowego zegarka. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym urządzeniu.

Amazfit Pop 3S ma 1,96-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 410 × 502 pikseli i funkcją Always On. Następnie mamy ponad 100 tarcz do wyboru. Zegarek będzie w stanie śledzić ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Jest też pulsometr oraz opcja SpO2, która odpowiada za monitorowanie poziomu natlenienia krwi.

Pełna specyfikacja smartwatcha Amazfit Pop 3S nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Amazfit Pop 3S nie jest na razie znana. Cena również, ale będzie to tani smartwatch za niewygórowaną kwotę. Producent ujawnił także, że urządzenie ma baterię mającą zapewnić do 12 dni pracy na jednym naładowaniu. Będzie też funkcja dzwonienia poprzez Bluetooth. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

