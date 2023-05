Redmi Watch 3 Lite to nowy smartwatch Xiaomi. Cena i specyfikacja

Redmi Watch 3 Lite to nowy smartwatch, który pojawił się w ofercie Xiaomi. Cena zegarka jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna zdaje się to odzwierciedlać. Smartwatch Redmi Watch 3 Lite ma 1,83-calowy ekran LCD, Bluetooth 5.3, obudowę wodoszczelną do 5 ATM czy baterię mającą zapewnić do 12 dni pracy.