TicWatch Pro 5 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha Mobvoi

TicWatch Pro 5 to nowy smartwatch marki Mobvoi, który był zapowiadany od dłuższego czasu. Za nami premiera zegarka, którego cena być może nie jest najniższa. Jednak urządzenie oferuje konkretne wyposażenie i wiele możliwości. Zobaczmy sobie jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz wyposażenie gadżetu.

1,43-calowy ekran AMOLED

Smartwatch TicWatch Pro 5 ma 1,43-calowy ekran AMOLED z kolorowym Always on Display. Jest to okrągły wyświetlacz o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, co przy tym rozmiarze daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Ekran został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass. Całość umieszczono w metalowej obudowie z aluminium klasy 7000.

Snapdragon W5+ Gen 1

Sercem smartwatcha TicWatch Pro 5 jest procesor Snapdragon W5+ Gen 1, który Qualcomm opracował właśnie z myślą o inteligentnych zegarkach. Jest to 4-nm chip, który oferuje duże możliwości pod kątem obsługi urządzeń z Wear OS 3. Wiemy, że jest on wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Cena TicWatch Pro 5 nie taka niska

Cena TicWatch Pro 5 nie jest niska. Mobvoi wyceniło nowego smartwatcha na kwotę 349,99 dol., czyli około 1470 zł. Zegarek jest już dostępny do kupienia poprzez oficjalne kanały sprzedaży. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny o nazwie Obsidian.

NFC i GPS

Mobvoi w zegarku TicWatch Pro 5 umieściło moduł NFC, który wspiera płatności zbliżeniowe. Następnie mamy wielofunkcyjny GPS. Smartwatch ma też Wi-Fi 2,4 GHz, a za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.2. Nie zabrakło także pulsometru i funkcji SpO2.

Mocna obudowa i duża bateria

TicWatch Pro 5 został zamknięty we wzmocnionej obudowie, która spełnia założenia normy MIL-STD-810H. Ponadto jest wodoszczelny na poziomie 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia smartwatcha na głębokość do 50 m. Bateria ma pojemność aż 628 mAh i ma pozwolić na nawet 80 h pracy. W trybie zegarka ma to być aż do 45 dni. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Mobvoi TicWatch Pro 5 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran OLED Dual Display o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

procesor Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 2,4 GHz

NFC

GPS

pulsometr

barometr

bateria o pojemności 628 mAh

obudowa zgodna z MIL-STD-810H i odporna na wodę do 5 ATM

44,35 g

