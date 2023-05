OnePlus Nord Buds 2R w drodze. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

OnePlus Nord Buds 2R to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym uchwycono pudełko sprzętu. To ujawnia nam design urządzenia. Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 2R mają specjalne wkładki, które sugerują aktywne wyciszanie dźwięków.

OnePlus Nord Buds 2R to słuchawki bezprzewodowe, które wkrótce pojawią się w ofercie chińskiej marki. Premiera powinna odbyć się w Indiach wraz ze smartfonem Nord 3. Tymczasem doszło do przecieku i w sieci pojawiło się zdjęcie. Na nim uchwycono pudełko urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Opakowanie OnePlus Nord Buds 2R ujawnia nam design urządzenia. Widzimy, że ten jest zbliżony do modelu Buds 2. Można dostrzec wkładki douszne. To pozwala nam sugerować, że nowe słuchawki bezprzewodowe marki zapewnią aktywne wyciszanie dźwięków z otoczenia. Natomiast u góry umieszczono mikrofon.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 2R wkrótce z premierą

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 2R ukrywają się pod nazwą kodową E510A i pod taką były niedawno certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Poprzednia generacja została wyposażona w 12,4-mm przetworniki oraz moduł Bluetooth 5.3, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

