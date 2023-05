Honor Band 7 debiutuje w Europie. Cena i specyfikacja opaski

Honor Band 7 nie jest zupełnie nowym akcesorium. Teraz urządzenie doczekało się debiutu w Europie. Cena jest już znana. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna opaski Honor Band 7 oraz co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Honor Band 7 to opaska, która w Chinach debiutowała pod koniec zeszłego roku. Za nami oficjalna premiera w Europie, gdzie cena została ustalona na poziomie 59,99 euro, czyli około 272 zł. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu.

Opaska Honor Band 7 ma 1,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli, który pokryto szkłem 2.5D. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.0 LE. Natomiast bateria na jednym naładowaniu ma zapewnić do 14 dni pracy. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m.

Honor Band 7 ma też pulsometr i pozwala mierzyć poziom natlenienia krwi. Opaska jest w stanie śledzić 96 różnych aktywności fizycznych. Urządzenie ma wymiary 43 x 25,4 x 10,99 mm i waży wraz z paskiem 29 g. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Opaska Honor Band 7 – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli

Bluetooth 5.0 LE

bateria zapewniająca do 14 dni pracy

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

śledzenie 96 aktywności fizycznych

pulsometr + SpO2

43 x 25,4 x 10,99 mm

29 g

źródło