Wear OS 3 na smartwatche TicWatch. Mobvoi wyjaśnia problemy z aktualizacją

Wear OS 3 to duża aktualizacja oprogramowania dla zegarków, którą Mobvoi zapowiedziało na wybrane własne smartwatche z serii TicWatch już w zeszłym roku. Niestety właściciele trzech modeli ciągle czekają na to uaktualnienie. Pojawiły się pewne problemy, które uniemożliwiły sprawne przeprowadzenie procesu. Firma wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie, którego treść widać poniżej.

Problemy z aktualizacją do Wear OS 3 obejmują trzy modele zegarków i są to smartwatche TicWatch Pro 3 Ultra, Pro 3 oraz E3. Firma poinformowała właścicieli tych urządzeń o opóźnieniach poprzez pocztę e-mail, jak i na oficjalnym kanale w Twitterze. Oświadczenie zawiera pewne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Aktualizacja Wear OS 3 na smartwatche Mobvoi TicWatch wymaga dopracowania

Mobvoi twierdzi, że potrzebuje po prostu więcej czasu na dopracowanie uaktualnienia do Wear OS 3 na wspomniane smartwatche z serii TicWatch. Co prawda bazują one na platformie Qualcomm Snapdragon Wear 4100, ale nie tylko. Wykorzystują też autorskie technologie producenta. Stąd też potrzeba większej ilości czasu.

