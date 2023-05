Apple Watch 9 otrzyma chip S9 oparty na A15 Bionic

Apple Watch 9 to nowe smartwatche, które zobaczymy później w 2023 r. Dowiadujemy się, że otrzymają one chip S9, który ma zapewnić znacznie lepszą wydajność. Wiemy, że procesor dla zegarków Apple Watch 9 ma bazować na układzie A15 Bionic. To ten sam chip, który wykorzystano w dwóch generacjach iPhone’ów.