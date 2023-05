Google Pixel Watch 2 wraz z Pikselami 8. Co zaoferuje nowy smartwatch?

Google Pixel Watch 2 to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Zegarek ma zadebiutować w portfolio wraz ze smartfonami 8 i 8 Pro. To oznacza, że debiut odbędzie się jesienią. Co nowego wniesie Google Pixel Watch 2 względem poprzednika? Oczekiwania wobec smartwatcha są duże.