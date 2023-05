Moto Watch 200 i Moto Watch 70 to dwa nowe smartwatche, które pojawiły się w portfolio marki Motorola. Cena nowych zegarków jest na razie tajemnicą. Zobaczmy sobie, co nowe urządzenia mają do zaoferowania. Specyfikacja techniczna smartwatchy Moto Watch 200 i 70 jest znana. Rzućmy sobie na nią okiem.