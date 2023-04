TicWatch Pro 5 to nowy smartwatch Mobvoi. Specyfikacja już bez tajemnic

TicWatch Pro 5 to nowy smartwatch Mobvoi, którego premiera jest blisko. Dostrzeżono go w jednym ze sklepów internetowych. Tam zostały udostępnione materiały prasowe oraz specyfikacja techniczna zegarka. Cena TicWatch Pro 5 na razie jest tajemnicą. Nowy smartwatch marki Mobvoi zapewne jednak nie będzie tani.

TicWatch 5 Pro to smartwatch Mobvoi, który w przeciekach pojawia się już od bardzo dawna. Trwa to od miesięcy, ale oficjalna premiera tego zegarka nadal przed nami. Tymczasem znaleziono go w jednym ze sklepów internetowych. Cena co prawda nie jest jeszcze znana. Jednak specyfikacja techniczna czy wygląd urządzenia nie są dla nas już żadną tajemnicą.

1,43-calowy ekran Dual Display

Smartwatch TicWatch Pro 5 ma okrągły ekran OLED Dual Display z FSTN o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla i oferuje funkcję Always on Display. Całość umieszczono w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej oraz aluminium klasy 7000.

Obrotowy pierścień

Mobvoi w TicWatch Pro 5 zdecydowało się na umieszczenie obrotowego pierścienia. Dzięki temu można było uzyskać dodatkową funkcjonalność. Zegarek ma również dwa przyciski na bocznej ramce, z których jeden jest cyfrową koronką. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej MIL-STD-810H oraz jest odporna na wodę na poziomie 5 ATM. To oznacza, że smartwatch może zostać zanurzony na głębokość do 50 m.

Cena TicWatch Pro 5 nieznana

Cena zegarka TicWatch Pro 5 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że nowy smartwatch Mobvoi nie będzie tani. Dla porównania model 3 Ultra kosztuje 400 dolarów i powinniśmy oczekiwać podobnej, a nawet nieco wyższej kwoty. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

Snapdragon W5+ Gen 1

Sercem nowego zegarka Mobvoi jest procesor Snapdragon W5+ Gen 1. To ostatni SoC Qualcomma dla urządzeń naręcznych, który oferuje duże możliwości. W TicWatch Pro 5 jest on wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca, czyli całkiem sporo. Całość pracuje pod kontrolą platformy Wear OS 3 od Google.

Duża bateria

Pod obudową smartwatcha Mobvoi TicWatch Pro 5 znajduje się bateria o pojemności 611 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie i producent deklaruje poziom naładowania w postaci 65 proc. po zaledwie 30 min. W trybie smart zegarek ma pozwolić na około 80 h pracy. Natomiast w przypadku opcji oszczędnej ma to być nawet 45 dni. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Mobvoi TicWatch Pro 5 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran OLED Dual Display o rozdzielczości 466 x 466 pikseli

procesor Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 2,4 GHz

NFC

pulsometr

barometr

bateria o pojemności 611 mAh

obudowa zgodna z MIL-STD-810H i odporna na wodę do 5 ATM

44,35 g

