Xiaomi Smart Band 8 — nowości, które są warte uwagi

Xiaomi Smart Band 8 to nowa opaska, która wprowadza różne nowości. Wybraliśmy najciekawsze nowe rozwiązania oraz funkcje smartbanda, który to w niedługim czasie trafi pewnie także do Europy. Opaska Xiaomi Smart Band 8 dostała nowy ekran z funkcją AoD. Znajdziemy tu też nowy design czy baterię na 16 dni pracy.

Xiaomi Smart Band 8 to opaska, której premiera odbyła się w zeszłym tygodniu. Nowy smartband wprowadza ciekawe nowości. Które z nich są warte uwagi? Przyglądamy się najciekawszym z nich. Zobaczmy sobie, co nowe urządzenie ma do zaoferowania.

Nowy ekran AMOLED

Opaska Xiaomi Smart Band 8 otrzymała nowy ekran AMOLED, który pochodzi z fabryk Tianma. Ta sama firma dostarcza wyświetlacze OLED dla smartfona 13 Ultra. Panel ma przekątną na poziomie 1,62 cala i oferuje obraz w rozdzielczości 192 x 490 pikseli, co daje nam zagęszczenie na poziomie 326 ppi. Ponadto odświeżanie odbywa się w zakresie do 60 Hz, a jasność maksymalna została zwiększona do 600 nitów, co ułatwi odczytywanie zawartości w słoneczne dni.

Nowy system pasków

Xiaomi Smart Band 8 to opaska, która wprowadza odświeżony design. Firma zrezygnowała z formy pastylki, którą umieszczono w obudowie zintegrowanej z paskiem wykonanej z tworzywa sztucznego. W zamian pojawił się nowy system zapięć, który pozwala na zmianę samych pasków czy bransolet. Firma wpadła nawet na opcję, aby nowego smartbanda można było nosić na szyi… można i tak.

Bateria na 16 dni pracy

Pod obudową Xiaomi Smart Band 8 znajduje się bateria o pojemności 190 mAh. Akumulator według deklaracji producenta zapewnia do 16 dni pracy. Pełne naładowanie trwa około godziny. W przypadku korzystania z funkcji wyświetlacza w postaci AoD czas pracy skróci się do sześciu dni.

Opcjonalny moduł NFC

Xiaomi Smart Band 8 jest oferowany w dwóch wersjach. Droższy wariant opaski ma wbudowany moduł NFC, który pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych. Poza tym element oferuje znacznie więcej funkcjonalności. Są to integracja z systemem kart dla środków transportu publicznego w Chinach czy kompatybilność z wybranymi zamkami elektronicznymi w drzwiach.

Śledzenie ponad 150 aktywności

Opaska Xiaomi Smart Band 8 została także rozbudowana pod kątem możliwości z zakresu śledzenia aktywności fizycznych. Jest to ponad 150 różnych opcji i wśród nich są także profesjonalne treningi. Nie brakuje też funkcji SpO2, czyli monitorowania poziomu natlenienia krwi, a optyczny pulsometr jest w stanie badać tętno przez 24 h/dobę. Warto także wspomnieć o śledzeniu snu i cykli menstruacyjnych u kobiet. Specyfikacja techniczna smartbanda widoczna jest niżej.

Xiaomi Smart Band 8 – specyfikacja techniczna

1,62-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i jasności 600 nitów

Bluetooth 5.1 LE

moduł NFC (opcjonalnie)

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 190 mAh (do 16 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

48 × 22,5 × 10,99 mm

27 g

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło