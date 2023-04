Xiaomi Smart Band 8 NFC oficjalnie. Cena i specyfikacja opaski

Xiaomi Smart Band 8 NFC to opaska, której premiera odbyła się w Chinach. Cena urządzenia jest bardzo atrakcyjna, a możliwości całkiem spore. Gadżet ma też ciekawy design i do wyboru jest kilka różnych pasków. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Xiaomi Smart Band 8 NFC i ile kosztuje opaska.

Xiaomi Smart Band 8 NFC to opaska, której premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Wraz z tańszą wersją urządzenia, która nie ma modułu bezstykowego. Cena gadżetu jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz możliwości tego sprzętu.

1,62-calowy ekran AMOLED

Opaska Xiaomi Smart Band 8 NFC ma ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 1,62 cala, który prezentuje obraz w 60 Hz. Wyświetlacz ma rozdzielczość 192 x 490 pikseli i oferuje jasność maksymalną na poziomie 600 nitów. Całość pokryto szkłem 2.5D, które nadaje urządzeniu wypukłości. Producent przygotował do wyboru ponad 100 tarcz ze wsparciem dla funkcji AoD.

Wiele funkcji z zakresu śledzenia aktywności

Xiaomi Smart Band 8 NFC oferuje różne opcje z zakresu monitorowania aktywności użytkowników. Opaska jest w stanie śledzić ponad 150 trybów fizycznych, w tym profesjonalne treningi. Następnie mamy optyczny pulsometr oraz funkcję SpO2, czyli monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Nie zabrakło też śledzenia snu czy cykli menstruacyjnych kobiet.

Cena Xiaomi Smart Band 8 NFC atrakcyjna

Cena Xiaomi Smart Band 8 NFC jest bardzo atrakcyjna. Opaska została wyceniona w Chinach na kwotę 279 juanów, czyli około 171 zł. Wersja bez modułu bezstykowego jest tańsza i kosztuje 239 juanów (około 147 zł). Oczywiście w Europie zapłacimy więcej. W Polsce będzie to ponad 200 zł, co jednak nadal nie jest wygórowaną sumą.

Bateria na 16 dni

Pod obudową opaski Xiaomi Smart Band 8 NFC znajduje się bateria o pojemności 190 mAh. Jej pełne naładowanie trwa około jednej godziny. Producent deklaruje, że w przypadku zwykłego wykorzystania urządzenie zapewni do 16 dni pracy. Gadżet zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie do 5 ATM, a to oznacza, że sprzęt można zanurzyć na głębokość do 50 m.

Ramka w dwóch kolorach i nowe paski

Xiaomi Smart Band 8 NFC wyróżnia się pod kątem designu. Producent opracował dwa nowe kolory ramki opaski i są to szary oraz złoty. Ponadto przeprojektowano mechanizm dla pasków. Do tego stopnia, że dodano nawet opcję pozwalającą powiesić urządzenie na szyi. Jest też wybór w postaci skórzanego paska. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Xiaomi Smart Band 8 NFC – specyfikacja techniczna

1,62-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i jasności 600 nitów

Bluetooth 5.1 LE

moduł NFC

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 190 mAh (do 16 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

48 × 22,5 × 10,99 mm

27 g

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło