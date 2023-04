Huawei Band 8 oficjalnie. Cena i specyfikacja opaski

Huawei Band 8 to nowa opaska chinskiej marki. Cena gadżetu jest atrakcyjna, a możliwości całkiem spore. Urządzenie ma 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości HD, baterię zapewniającą do 14 dni pracy czy opcjonalny moduł NFC. Specyfikacja techniczna opaski Huawei Band 8 obejmuje także moduł Bluetooth 5.0 LE.

Huawei Band 8 to opaska, której premiera odbyła się w Chinach. Cena gadżetu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Obecnie trwa przedsprzedaż urządzenia, a rynkowy debiut odbędzie się przed końcem tego miesiąca. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

1,47-calowy ekran AMOLED

Opaska Huawei Band 8 ma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to wyświetlacz o przekątnej 1,47 cala oraz rozdzielczości HD (194 × 368 pikseli), który oferuje zagęszczenie obrazu na poziomie 282 ppi i funkcję AoD. Panel jest prostokątny i został pokryty szkłem 2.5D, co nadaje mu krągłości. Więcej parametrów ekranu nie jest znanych, w tym maksymalna jasność.

Opcjonalny moduł NFC

Huawei Band 8 to opaska, którą opcjonalnie można będzie kupić także z NFC. Moduł bezstykowy pozwoli na dokonywanie płatności zbliżeniowych czy zapewni integrację z cyfrowym portfelem firmy. Dzięki temu urządzenie można używać w środkach komunikacji miejskiej na terenie ponad 200 chińskich miast.

Cena Huawei Band 8 atrakcyjna

Cena Huawei Band 8 jest całkiem atrakcyjna. Podstawowy wariant opaski wyceniono w Chinach na 269 juanów, czyli około 165 zł. Natomiast model z modułem NFC kosztuje 309 juanów (ok. 190 zł). Za edycję Vitality Orange trzeba zapłacić jeszcze 10 juanów więcej. Sprzedaż rusza 28 kwietnia, a ostatni wariant trafi do sklepów pod koniec maja.

Dużo funkcji z zakresu śledzenia aktywności

Opaska Huawei Band 8 pozwala na śledzenie 100 aktywności fizycznych, w tym 11 profesjonalnych. Nie zabrakło także technologii TruSeen 5.0 odpowiedzialnej za monitorowanie pracy serca oraz TruSleep 3.0 dla snu. Urządzenie jest też w stanie zbierać informacje o poziomie stresu i pozwala na śledzenie cykli menstruacyjnych.

Bateria na 14 dni

Bateria znajdująca się pod obudową opaski Huawei Band 8 pozwala na pracę przez maksymalnie 14 dni. Jej proces ładowania trwa zaledwie 45 min. i został usprawniony względem poprzedniej generacji o 30 proc. Jest też moduł Bluetooth 5.0 LE, a całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie na poziomie 5 ATM. To oznacza, że sprzęt można zanurzyć na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Band 8 – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 × 368 pikseli

moduł Bluetooth 5.0 LE

NFC (opcjonalnie)

Wi-Fi 2,4 GHz

bateria zapewniająca pracę do 14 dni

optyczny pulsometr

śledzenie 100 aktywności fizycznych

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

14 g

HarmonyOS

