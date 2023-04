Chromecast 4K z Google TV z nową aktualizacją

Chromecast 4K z Google TV otrzymuje nowe uaktualnienie. Tym razem jest to aktualizacja wprowadzająca styczniowe poprawki bezpieczeństwa oraz inne usprawnienia. Przy okazji pilot urządzenia Chromecast 4K z Google TV dostaje nowy firmware z numerkiem 26.5. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy w aktualizacji.

Chromecast 4K z Google TV dostaje nowe uaktualnienie oprogramowania. Aktualizacja wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków STTE.221215.004.A1. Poprzedni (z drugiej połowy stycznia) to STTE.220920.016.H1. Co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, o czym wspomina oficjalny wykaz zmian.

Aktualizacja STTE.221215.004.A1 dla Chromecast 4K z Google TV – co nowego

Oficjalny wykaz zmian dla nowego uaktualnienia urządzenia Chromecast 4K z Google TV jest bardzo oszczędny w słowa. Z jego treścią możecie zapoznać się poniżej.

Poziom poprawek zabezpieczeń Androida został zaktualizowany do stycznia 2023 r.

Inne poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Nowa aktualizacja dla Chromecast 4K z Google TV waży 152 MB, a więc jest tylko nieco większa w porównaniu do poprzedniego uaktualnienia. Warto dodać, że wraz z nią zmienia się firmware dedykowanego pilota zdalnego sterowania i został on podniesiony do numerku 26.5 (z 26.2). Więcej zmian w tym oprogramowaniu na razie nie dostrzeżono. Co nie zmienia faktu, że te być może są.

źródło