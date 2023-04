Xiaomi Band 8 i Pad 6 z datą premiery. Opaska i tablet są blisko

Xiaomi Band 8 i Pad 6 to nowa opaska oraz tablet chińskiej marki. Została podana data premiery tych urządzeń. Zobaczymy jego tego samego dnia, co flagowca Xiaomi 13 Ultra. Opaska Xiaomi Band 8 będzie dostępna z pięcioma różnymi paskami, a tablet Pad 6 otrzyma trzy warianty kolorystyczne obudowy do wyboru.

Xiaomi Band 8 i Pad 6 to produkty, które w przeciekach pojawiają się już od dłuższego czasu. To nowa opaska oraz tablet, które wkrótce pojawią się w ofercie marki. Teraz została podana data premiery tych urządzeń. Tą jest 18 kwietnia, a więc ten sam dzień, w którym zobaczymy smartfona 13 Ultra. Co wiemy o nowych gadżetach?

Opaska Xiaomi Band 8 z pięcioma paskami

Xiaomi Band 8 to opaska, która nadal ma kształt pastylki. Widzimy jednak, że design jest nieco inny i zmienił się system mocowania pasków. Będą one odpinane. Producent przygotował pięć różnych opcji, choć nie można wykluczyć, że finalnie pojawi się ich więcej.

Nowa opaska skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Specyfikacja techniczna Xiaomi Band 8 pozostaje na razie nieznana. Możemy tylko się domyślać, że ekran zaoferuje większą rozdzielczość względem poprzednika i pojawi się wiele innych pomniejszych usprawnień względem siódmej generacji tego urządzenia.

Tablet Xiaomi Pad 6 w trzech kolorach

Xiaomi Pad 6 to tablet, który otrzyma trzy wersje kolorystyczne obudowy. Ujawnia to render udostępniony przez producenta. Są to odcienie w kolorach złotym, jasnoniebieskim oraz ciemnoszarym. Widzimy, że wyświetlacz pozwoli na pracę z wykorzystaniem rysika. Przygotowano również dedykowaną klawiaturę.

Aparat fotograficzny tabletu Xiaomi Pad 6 ma dwa obiektywy, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Więcej szczegółów udostępniony render nam nie ujawnia. Co nie zmienia faktu, że na temat tego sprzętu wiadomo znacznie więcej.

Xiaomi Pad 6 ma ekran o przekątnej 11 cali, który zaoferuje obraz w rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Spodziewajmy się także głośników z Dolby Atmos czy dużej baterii z obsługą szybkiego ładowania. Na więcej szczegółów trzeba będzie na razie poczekać. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

11-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

do 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

Android 13 z nakładką producenta

