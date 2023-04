Samsung Galaxy Watch 6 Classic ma otrzymać większy ekran

Samsung Galaxy Watch 6 Classic to smartwatch, który ma otrzymać większy ekran. Wzrośnie nie tylko przekątna, ale także rozdzielczość wyświetlacza. Samsung Galaxy Watch 6 Classic to nie jedyny nowy smartwatch, który pojawi się w ofercie firmy na 2023 r. Spodziewajmy się także droższego modelu z dopiskiem Pro.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic to smartwatch, który pojawi się w ofercie koreańskiej marki później w tym roku. Nowe zegarki z Wear OS są obiektem przecieków od jakiegoś czasu. Nowe informacje na ich temat uzyskał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy. Tym razem obejmują one ekran.

Ekran smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 Classic będzie większy w porównaniu do poprzednika. Przekątna wzrośnie z 1,4 do 1,47 cala. Podobnie będzie z rozdzielczością wyświetlanego obrazu, która powinna wynosić około 470 x 470 pikseli (zamiast obecnych 450 x 450 pikseli). Na razie jest to jednak kalkulacja.

Ekran smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 Classic z węższymi ramkami

Spodziewajmy się również, że Samsung Galaxy Watch 6 Classic otrzyma również węższe ramki. Zostaną one zredukowane, co przełoży się na lepsze wzorce estetyczne. Konkretnych informacji w tym temacie na razie jednak nie ma. Wiemy, że premiera nowych smartwatchy marki odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2023 r.

