Sony WF-C700N to nowe słuchawki bezprzewodowe. Jest cena i specyfikacja

Sony WF-C700N to nowe słuchawki bezprzewodowe japońskiej marki. Cena urządzenia nie jest zbyt niska, ale z drugiej strony sprzęt ma sporo do zaoferowania. Specyfikacja techniczna obejmuje 5-mm przetworniki, moduł Bluetooth 5.2 czy redukcję szumów. Ponadto słuchawki Sony WF-C700N zaoferują do 10 h pracy.

Sony WF-C700N to nowe słuchawki bezprzewodowe, które pojawiły się w ofercie. Cena została ustalona na poziomie 119 dol., czyli około 509 zł. Co w zamian? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu oraz jego funkcje.

Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-C700N mają 5-mm przetworniki audio i oferują wyciszanie szumów w postaci trybu ambient. Za łączność bezprzewodową odpowiada tutaj Bluetooth 5.2. Ponadto urządzenie jest odporne na zachlapania, bo spełnia założenia normy ochronnej IPX4.

Sony WF-C700N mają baterię, która zapewni do 10 h odtwarzania muzyki. Redukcja szumów spowoduje skrócenie czasu pracy do 7,5 h. Natomiast w przypadku rozmów będzie to maksymalnie 5 h. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-C700N – specyfikacja techniczna

5-mm przetworniki dźwięku

Bluetooth 5.2

bateria zapewniająca do 10 h pracy (7,5 h z redukcją szumów)

funkcja wyciszania szumów

kontrolki dotykowe

obudowa wodoszczelna na poziomie IPX4

obsługa DSEE

4,6 g x 2

