Amazift T-Rex Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit T-Rex Ultra to nowy smartwatch we wzmocnionej obudowie, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Urządzenie ma 1,39-calowy ekran AMOLED o jasności 1000 nitów. Jest też wsparcie dla ponad 160 aktywności fizycznych. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Amazfit T-Rex Ultra i wyposażenie smartwatcha.

Amazfit T-Rex Ultra to smartwatch, który doczekał się premiery. Zegarek jest konkretny, a jego cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED o wysokiej jasności

Amazfit T-Rex Ultra to smartwatch, który ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,39 cala oraz rozdzielczości 454 × 454 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Wyświetlacz wyróżnia się także dużą jasnością maksymalną na poziomie aż 1000 nitów. Pozwoli to na wygodną pracę w nawet bardzo dużym nasłonecznieniu.

Bateria o dużej wytrzymałości

Smartwatch Amazfit T-Rex Ultra ma pod obudową baterię o pojemności 500 mAh. Jej pełne naładowanie trwa 2 h. Producent deklaruje do 20 dni typowej pracy oraz 9 dni dla aktywnego użytkowania. Korzystanie z GPS-u skraca czas pracy do 28 h lub 80 h w trybie wydłużonym. Włączenie opcji oszczędzania energii sprawia, że zegarek jest w stanie na jednym naładowaniu działać nawet 25 dni.

Cena Amazfit T-Rex Ultra atrakcyjna

Cena Amazfit T-Rex Ultra jest całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy możliwości smartwatcha oraz jego wyposażenie. W Stanach Zjednoczonych urządzenie wyceniono na 399,99 dol., czyli około 1715 zł. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy, które widać na renderach załączonych w tym artykule.

Wzmocniona obudowa

Amazfit T-Rex Ultra to smartwatch, który ma wzmocnioną obudowę. Koperta została wykonana ze stali nierdzewnej 316L. Zegarek został tak wykonany, że jest w stanie pracować z GPS-em nawet w temperaturze –30 stopni Celsjusza. Gadżet ma certyfikaty EN13319 oraz ISO6245. Ponadto obudowa zapewnia odporność na wodę na poziomie aż 10 ATM. To oznacza możliwość zanurzenia do 100 m.

Obsługa wielu trybów sportowych

Amazfit T-Rex Ultra to smartwatch, który oferuje wsparcie dla aż 162 różnych aktywności fizycznych. Wśród nich są liczne tryby sportowe. Następnie mamy pulsometr PPG, który oferuje ciągłe monitorowanie pracy serca. Nie zabrakło też funkcji SpO2, czyli mierzenia poziomu natlenienia krwi. Całość pracuje pod kontrolą Zepp OS 2.0, który zaprojektowano pod kątem zdrowia. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Amazfit T-Rex Ultra — specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli i jasności do 1000 nitów

Bluetooth 5.0 LE

Wi-Fi 2,4 GHz

GPS

pulsometr PPG + SpO2

monitorowanie 162 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 500 mAh

obudowa wodoszczelna do 10 ATM

89 g

47,3 × 47,3 × 13,45 mm

Zepp OS 2.0

