Huawei Watch Ultimate w drodze. Smartwatch zapewni łączność satelitarną

Huawei Watch Ultimate to smartwatch, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Zegarek ma wyróżniać się ciekawą funkcją. To łączność satelitarna, co pozwoli na komunikację w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych. Poza tym smartwatch Huawei Watch Ultimate otrzyma okrągłą kopertę i mocną obudowę.