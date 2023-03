Amazfit GTR Mini oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit GTR Mini to nowy smartwatch marki. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie ma 1,28-calowy ekran AMOLED, wbudowany GPS oraz baterię o pojemności 280 mAh. Smartwatch Amazfit GTR Mini jest też w stanie śledzić ponad 120 różnych aktywności fizycznych.

Amazfit GTR Mini to smartwatch, który wcześniej pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Cena została ustalona na poziomie 11 tys. rupii, czyli niespełna 590 zł. Co urządzenie ma do zaoferowania? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz funkcje.

Smartwatch Amazfit GTR Mini ma 1,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli. Wbudowana bateria ma pojemność 280 mAh. Producent deklaruje do 14 dni zwykłej pracy. Natomiast w przypadku ciągłego korzystania z modułu GPS będzie to maksymalnie 25 h.

Amazfit GTR Mini ma ponadto obudowę zapewniającą wodoszczelność na poziomie 5 ATM. To oznacza, że smartwatch może być zanurzony na głębokość do 50 m. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.2 i pulsometr, który jest w stanie ciągle monitorować pracę serca. Urządzenie jest w stanie śledzić ponad 120 różnych aktywności fizycznych. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Amazfit GTR Mini – specyfikacja techniczna

1,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli

Bluetooth 5.2

moduł GPS

pulsometr + funkcja SpO2

monitorowanie ponad 120 aktywności

bateria o pojemności 280 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM (50 m)

24,6 g

Zepp OS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło