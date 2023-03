Huawei Watch 4 Pro blisko. Smartwatch uzyskał nowe certyfikaty

Huawei Watch 4 Pro to smartwatch, którego premiera odbędzie się później w tym miesiącu. Tymczasem zegarek uzyskał nowe certyfikaty. Te przybliżają go do rynkowego debiutu. Poza tym dowiadujemy się, że smartwatch Huawei Watch 4 Pro powstaje pod nazwą kodową Medusa. Natomiast tańszy model ma kryptonim Arch.

Huawei Watch 4 Pro to smartwatch, którego premiera ma rzekomo odbyć się 23 marca. Wraz ze smartfonami P60 oraz Mate X3. Tymczasem nowe zegarki chińskiej marki są już certyfikowane. Dostrzeżono je na stronach kilku urzędów, a to przybliża je do rynkowego debiutu. Co już wiemy?







Smartwatch Huawei Watch 4 Pro ma Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz, opcjonalny modem zapewniający łączność z sieciami LTE oraz baterię, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 5 W. Tak więc pod tym względem zegarek zachwycać nie będzie. Więcej szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną nie jest na razie znanych.

Smartwatch Huawei Watch 4 Pro powstaje pod nazwą kodową Medusa

Huawei Watch 4 Pro to smartwatch, który powstaje pod nazwą kodową Medusa. Natomiast tańszy model ma kryptonim Arch. Premiera odbędzie się już za kilkanaście dni i wtedy poznamy wszystkie szczegóły. W tym związane z wyposażeniem, funkcjami oraz cenami. Te ostatnie również na razie pozostają owiane tajemnicą.

