OnePlus Buds Pro 2 Lite zapowiedziane. Cena i specyfikacja słuchawek

OnePlus Buds Pro 2 Lite to nowe słuchawki w ofercie chińskiej marki. Ich cena jest nieco niższa względem poprzedniego modelu. Jednak funkcje są niemal identyczne z niewielkimi zmianami. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Buds Pro 2 Lite oraz specyfikacja techniczna nowych słuchawek.

OnePlus Buds Pro 2 Lite to słuchawki bezprzewodowe, które firma zaprezentowała wraz ze smartfonem Ace 2V. Cena została ustalona na poziomie 799 juanów (ok. 510 zł), ale w ramach przedsprzedaży można zaoszczędzić 50 juanów (ok. 32 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

OnePlus Buds Pro 2 Lite oferują niemal tę samą funkcjonalność, co w przypadku modelu Pro. Wyjątki są dwa. Pierwszym jest brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego Qi dla etui. Drugą zmianą jest usunięcie śledzenia ruchów głowy. Pozostałe funkcje są takie same.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2 Lite nadal wspierają ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Następnie słuchanie muzyki przez nawet 9 h (do 39 h z pudełeczkiem ładującym). Nie brakuje też wsparcia dla LHDC 5.0 czy Hi-Res Audio Wireless. Jeśli więc wymienione dla was braki nie są koniecznością, to teraz można nieco zaoszczędzić, bo cena nowego modelu jest niższa o 100 juanów względem ostatniej generacji.

