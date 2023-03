Xiaomi Watch S1 Pro z premierą na MWC 2023. Cena i specyfikacja smartwatcha

Xiaomi Watch S1 Pro nie jest zupełnie nowym zegarkiem. Smartwatch debiutował w Chinach w grudniu. Teraz odbyła się jego globalna premiera i nastąpiło to w trakcie barcelońskich targów MWC 2023, gdzie pokazano także smartfony z serii 13, w tym model Lite. Zobaczmy, jak prezentuje się cena, specyfikacja techniczna oraz funkcje gadżetu.

1,47-calowy ekran AMOLED

Xiaomi Watch S1 Pro to smartwatch, który dostał okrągły ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości 480 x 480 pikseli oraz wspiera funkcję Always on Display. Został on pokryty szkłem szafirowym, który zapewnia dużą odporność na zarysowania. Jasność maksymalna to 600 nitów, a współczynnik ekranu do koperty wynosi 72,7 proc.

GPS i mnóstwo funkcji monitorowania

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro ma wbudowany moduł GPS, który zapewnia dokładną lokalizację użytkownika bez potrzeby łączenia z telefonem. Następnie mamy wielofunkcyjny pulsometr z monitorowaniem pracy serca 24 h/dobę. Jest też funkcja sprawdzania poziomu natlenienia krwi czy też śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Są też profesjonalne tryby fitnessowe.

Moduły bezprzewodowe i NFC

Xiaomi Watch S1 Pro oferuje łączność poprzez Wi-Fi w standardzie b/g/n oraz moduł Bluetooth 5.2. Ten drugi pozwala także na prowadzenie rozmów audio z poziomu zegarka. Następnie mamy wbudowane NFC. Dzięki współpracy z firmą Mastercard można liczyć na możliwość płacenia smartwatchem za zakupy w sklepach.

Cena Xiaomi Watch S1 Pro znana

Xiaomi Watch S1 Pro w Europie został wyceniony na 299 euro. Natomiast cena w Polsce została ustalona na poziomie 1499 zł. Do wyboru są dwie opcje wykończenia – z czarną obudową oraz paskiem z tworzywa sztucznego i srebrnej kopercie ze stali nierdzewnej ze skórzanym paskiem w brązowym kolorze.

Bateria z długim czasem pracy

Pod obudową smartwatcha Xiaomi Watch S1 Pro znajduje się bateria o pojemności 500 mAh. Jest więc całkiem spora jak na zegarek. Producent deklaruje nawet do 14 dni pracy na jednym naładowaniu. Natomiast po podłączeniu na 10 min. do ładowarki można liczyć na 48 h użytkowania. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia sprzętu na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Watch S1 Pro – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i jasności do 600 nitów

Bluetooth 5.2

Wi-Fi b/g/n

NFC

GPS

pulsometr + SpO2

śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 500 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

46 x 46 x 11,28 mm

źródło